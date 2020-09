Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Groza este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Interpreta a cunoscut succesul pe plan muzical in urma cu mulți ani, iar acum dezvaluie amanunte neștiute din adolescența ei. Vedeta a vorbit la Sinteza Zilei despre momentele dificile prin care a trecut. Reacția Loredanei vine dupa…

- Lumea medicala bacauana a mai pierdut un om deosebit, un profesionist desavarșit, un suflet mare. In aceasta seara s-a ridicat la Ceruri cunoscutul și apreciatul pediatru Dumitru Anton, medic primar, doctor in științe medicale, cel care timp de aproape jumatate de secol s-a dedicat trup și suflet meseriei…

- Lumea sportului este amuțita dupa ce un fotbalist indragit a decis sa iși puna capat zileleor. Acesta era foarte cunoscut in țara lui și nu numai. Jucatorul australian Shane Tuck s-a sinucis la varsta de doar 38 de ani, iar fanii sai sunt inca in stare de șoc.

- Loredana Groza este transferul anului in televiziune. Fostul antrenor de la Vocea Romaniei (Pro TV) va fi jurat la X Factor (Antena 1), ediția 2020. Inițial, Loredana semnase un contract pentru emisiunea ”Next Star”. Producție care, din cauza crizei pandemice, a ieșit din grila dupa doar o ediție. Juriul…

- Fotbalistul echipei Dinamo, Ricardo Grigore, a izbucnit in lacrimi dupa infrangerea suferita in fata formatiei FCSB, scor 0-3, in prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, afirmand ca se simte "ultimul om" si ca este tentant sa renunte la cariera de fotbalist. "Ultimul om ma simt in…

- Fotbalistul dinamovist Ricardo Grigore a plans, joi seara, la interviul de la finalul meciului cu FCSB, scor 0-3, el precizand ca se simte “ca ultimul om” si ca echipa sa nu joaca “cu inima”.“Se pare ca nu ne trezim din cosmarul asta urat. Nu putem sa facem jocul nostru de la antrenamnente,…

- Un tanar de 32 de ani din Italia și-a cerut de soție iubita grav bolnava, aflata in spital. Momentul in care barbatul ingenuncheaza langa patul de spital și o cere in casatorie pe iubita lui a fost filmat, iar clipul s-a viralizat.