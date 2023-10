Juniori U17 | CSS Craiova, victorie „dulce“ cu CSM Slatina Echipa de juniori sub 17 ani a CSS Craiova a inregistrat o victorie extrem de importanta, in prelungiri, in fata formatiei similare a CSM Slatina. Disputa de duminica, consumata pe terenul sintetic al bazei sportive „Aripile“, a contat pentru etapa 8 a Campionatului National de Juniori – seria 5. A fost 2-1 pentru trupa lui Robert Catana, care a punctat prin Denis Marin (’20) si Alex Carauleanu (’90+2 – penalti). Replica baietilor lui Cristian Stanculetu a venit prin Cristian Ionescu (’40 – penalti). Click aici pentru galeria foto! CSS Craiova U17: Andrei Marin – Gabriel Ciobanu, Alex Carauleanu,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

