- Președintele Camerei Deputaților, liderul PSD Marcel Ciolacu, a declarat marți ca politicienii au reușit sa puna punct “haosului politic prin maturitate și responsabilitate”, la fel cum “parinții Marii Uniri s-au concentrat pe ceea ce ii unea”. “Sarbatorirea a 103 ani de la reunirea intr-un singur stat…

- Este momentul sa facem pași concreți pentru actualizarea legislației offshore, necesara pentru dezvoltarea gazelor din Marea Neagra, a spus Catalin NIȚA, Director Executiv, Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG), la Dezbaterea ”Fit for 55: Romania și Planul UE pentru o tanziție verde” organizata…

- Potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategica, județul Teleorman a inregistrat, duminica, 26 septembrie, o rata de infectare de 3,01, ceea ce inseamna ca intra in scenariul roșu. Bistrița-Nasaud, Cluj, Dolj Ilfov, Maramureș, Satu-Mare, Timiș și București sunt și ele in scenariul roșu, ceea ce inseama…

- Rata de infectare cu coronavirus a urcat sambata, 24 septembrie, la 2,83 la nivel național, arata datele furnizate de autoritați, in condițiile in care vineri incidența era de 2,60 la mia de locuitori. Județul Dolj a intrat de astazi in scneariul roșu, in care se mai afla Bucureștiul și alte șase județe:…

- Vara aceasta, romanii au recuperat din plin la capitolul vacanțe, mai ales odata cu relaxarea restricțiilor și a masurilor de siguranța luate de autoritați in contextul pandemiei. Potrivit platformei hoteliere online Travelminit.ro, care a analizat rezervarile efectuate in perioada iunie-iulie 2021,…

- E duminica, e aglomeratie pe Valea Prahovei. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) informeaza ca se circula in conditii de aglomeratie pe DN 1 Brasov – Bucuresti, intre localitatile Nistoresti si Posada, dar si pe raza statiunilor Predeal, Azuga si Busteni. De altfel,…

- Romanii care se intorc acasa de la munte și mare au parte de trafic cu peripeții. Autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 38, pe sensul catre Capitala, in zona localitații Fundulea, județul Calarași, au avut loc doua coliziuni in care au fost implicate 7 autovehicule, evenimente in urma carora…

