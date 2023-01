Jumătate din țară se află sub avertizare de cod galben de ninsori, polei și viscol Ciclonul care a lovit Romania a adus ninsori, care nu vor conteni nici in acest weekend. Este așteptat un strat de zapada de 15 centimetri. Romania se afla, la aceasta ora sub o avertizare cod galben de ninsori, polei și viscol, valabila pentru jumatate din țara. In județele Mehedinți, Gorj, Dolj, Valcea, Argeș, Dambovița și Prahova treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zapada , iar in județele Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și Mun. București vor fi precipitații indeosebi sub forma de ploaie și lapovița și local se va depune polei. Un nou strat de zapada se va depune și in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis doua avertizari meteo, valabile in urmatoarele doua zile, privind polei, viscol, ninsori și vant. ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 26 ianuarie, ora 18 – 27 ianuarie, ora 10 Fenomene vizate: cantitați insemnate de precipitații, polei, viscol in Carpații Meridionali…

- Meteorologii au emis avertizari cod galben de ploaie, ninsoare si viscol in cea mai mare parte a tarii incepand de joi dupa-amiaza pana sambata seara. O prima avertizare cod galben vizeaza intervalul 26 ianuarie, ora 18 – 27 ianuarie, ora 10, cand sunt anuntate cantitati insemnate de precipitatii, polei,…

- Meteorologii au emis avertizari cod galben de ploaie, ninsoare si viscol in cea mai mare parte a tarii incepand de joi dupa-amiaza pana sambata seara. O prima avertizare cod galben vizeaza intervalul 26 ianuarie, ora 18 – 27 ianuarie, ora 10, cand sunt anuntate cantitati insemnate de precipitatii,…

- Agenția Naționala pentru Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineața, doua avertizari meteorologice de vremea rea, valabile in mai multe zone ale țarii. Prima avertizare meteorologica emisa de ANM este valabila de joi, ora 18:00, pana vineri, la ora 10. Așadar, in intervalul menționat in Oltenia, local…

- Meteorologii au emis, joi, doua avertizari de ninsori și viscol in mai mai multe județe ale țarii, printre care și Bucureștiul. Potrivit ANM, ninsorile vor predomina in partea de sud-est a țarii.In intervalul menționat in Oltenia, local in Muntenia și in Carpații Meridionali și de Curbura vor fi precipitații…

- MESAJ 1 - ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBENInterval de valabilitate: 26 ianuarie, ora 18 – 27 ianuarie, ora 10Fenomene vizate: cantitați insemnate de precipitații, polei, viscol in Carpații Meridionali și de Curbura, intensificari ale vantuluiZone afectate: conform textului și harțiiIn intervalul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt sesizate evenimente rutiere care sa impuna oprirea circulatiei pe autostrazi sau pe drumuri nationale. Este semnalata ceata, fenomen meteo care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe alocuri…

- Regiunea Sud –Vest Oltenia se confrunta cu un fenomen unic in randul celorlalte regiuni din Romania: toate județele sale, cu o singura excepție, au mai puțini locuitori ca in urma cu 75 de ani, imediat dupa terminarea celui de-al doilea razboi mondial. Cu o suprafața totala de 29.212 km², cuprinzand…