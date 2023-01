Stiri pe aceeasi tema

- Productia de electricitate din surse de energie regenerabila in Uniunea Europeana a crescut, in termeni absoluti, cu aproape 5% in 2021 fața de 2020, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Și consumul brut de electricitate s-a majorat, in principal in urma redresarii…

- Judetul Mureș se afla in top zece cele mai ospitaliere zone turistice din lume. Pe baza a 240 de milioane de recenzii facute de utilizatorii celui mai cunoscut site de rezervari online, judetul Mures a ajuns pe locul 5 in lume la capitolul ospitalitate! A reusit astfel sa detroneze regiuni din Costa…

- Ministrul Migratiei si Azilului, Notis Mitarachi, a prezentat in Austria, miercuri si joi, o initiativa pentru sustinerea aderarii Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen, urmand sa efectueze vizite in cele doua tari saptamana viitoare, informeaza un comunicat al ministerului elen de resort, anunța…

- Ministrii Energiei din UE nu au ajuns la un acord cu privire la valoarea plafonului si la alte elemente din mecanismul de corectie a pretului gazului natural, la nivelul UE, a anuntat miercuri ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Am participat la reuniunea extraordinara a Consiliului ministrilor Energiei,…

- In prezent, exista foarte multe diferențe intre viețile barbaților și ale femeilor din Europa. Un studiu Eurostat compara femeile și barbații in viața lor de zi cu zi, aratand cat de diferita este uneori. Studiul Eurostat, publicat de revista „Viața femeilor și barbaților in Europa” este format din…

- Dumitru Prunariu acuza Guvernul Romaniei! Singurul cosmonaut roman a facut in cadrul unei conferințe de presa dezvaluiri. Prunariu a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca Romania nu si-a platit de patru ani contributia sa la Agentia Spatiala Europeana (ESA), desi aceste fonduri…

- In perioada 24-31 octombrie 2022 s-a desfașurat la Rende, Campusul Universitații din Calabria, Italia, proiectul Erasmus+ ,,Mac Youth”. La cursul de instruire privind coaching-ul și mentoratul, susținut de Comisia Europeana in cadrul programului Erasmus +, au participat lucratori de tineret din șapte…

- In perioada 10 -13 octombrie 2022, s-a desfașurat la Bruxelles cea de-a patra activitate de invațare cu elevii, din cadrul proiectului Erasmus+ “Researching European And Cultural Heritage to share”. Peste 20 de elevi și profesori din Franța, Spania, Grecia, Portugalia și Romania au descoperit monumentele…