- PSD a castigat alegerile parlamentare in Dolj, fiind urmat de PNL si Alianta USR-PLUS, potrivit rezultatelor provizorii publicate de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) dupa centralizarea datelor din toate cele 531 sectii de votare. La Senat, PSD a obtinut in Dolj 45,86% din voturile valabil exprimate,…

- Alianta USR PLUS a castigat alegerile parlamentare in judetul Timis, urmata de PNL, PSD, AUR si PMP, potrivit rezultatelor provizorii publicate de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), dupa centralizarea datelor din cele 601 sectii de votare. In urma scrutinului de duminica, filialele din Timis ale…

- Ziarul Unirea REZULTATE finale la ALEGERILE PARLAMENTARE 2020 in județul Alba: PNL a invins, PSD pe doi, USR-PLUS incheie podiumul Dupa centralizarea datelor din 99% dintre cele 439 de sectii din județul Alba, PNL a castigat, urmat de PSD si Alianta USR-PLUS, potrivit rezultatelor partiale publicate…

- PNL a reușit sa ramana pe primul loc in Alba. Autoritatea Electorala Permanenta a reușit sa finalizeze numaratoarea voturilor din județ, situația fiind disponibila online cu ajutorul Code for Romania. Pe locul al doilea se afla PSD, iar pe cel de-al treilea Alinața USR PLUS. Surpriza vine de la AUR,…

- Liderul PMP Galati, deputatul Catalin Cristache, si fostul rector al Universitatii Dunarea de Jos, Iulian Birsan, deschid listele formatiunii politice judetene la Camera Deputatilor, respectiv Senat, informeaza, marti, reprezentantii partidului, potrivit AGERPRES.Potrivit sursei citate, deputatul…

- Alianta USR PLUS va definitiva listele pentru alegerile parlamentare in cursul saptamanii viitoare, a declarat, sambata, la Brasov, europarlamentarul Dacian Ciolos, care a mentionat ca listele „nu sunt decise la nivel central, de sefii celor doua partide, candidatii nefiind pusi cu mana intr-un birou,…

- Consiliul reprezentanților unionali din județul Cluj a decis candidații Uniunii Democrate Maghiare din România pentru alegerile parlamentare. Astfel, Laszlo Attila a obținut susținerea partidului pentru un nou mandat în Senatul…