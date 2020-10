Stiri pe aceeasi tema

- Toate unitațile de invațamant din Alba Iulia trec, de joi, in scenariul roșu, dupa ce rata de noi imbolnaviri a depașit 3,1 la mia de locuitori. Decizia luata miercuri de CJSU Alba afecteaza și școlile din Ocna Mureș, Cricau, Unirea, Sebeș, Campeni și Vințu de Jos, potrivit Mediafax. Potrivit CJSU Alba,…

- Cinci orașe din județ și anume Alba Iulia, Aiud, Campeni, Ocna Mureș și Sebeș intra de astazi in scenariul roșu, dupa actualizarea de miercuri a datelor de catre Direcția de Sanatate Publica Alba. In cele cinci orașe menționate a fost depașita rata de incidența de 3 cazuri la o mie de locuitori in ultimele…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 14 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 143 de noi cazuri de infectare cu COVID-19. Localitațile din care provin cele 143 de noi cazuri: Aiud: 14 cazuri Alba Iulia: 39 cazuri Blaj: 4 cazuri Campeni: 10 cazuri Galda…

- Alba: 143 de noi cazuri, in ultimele 24 de ore Aiud: 14 Alba Iulia: 39 Blaj: 4 Campeni: 10 Galda de Jos: 14 Cugir: 11 Daia Romana: 1 Garda de Sus: 1 Hoparta: 1 Ighiu: 1 Ocna Mureș: 16 Saliștea: 2 Santimbru: 1 Sasciori: 1 Sebeș: 16 Stremț: 4 Teiuș: 4 Unirea: 1 Vințu de Jos: 1 Fara localitate alocata-1…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 13 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 103 de cazuri de infectare cu COVID-19. Dintre aceste cazuri 14 au fost atribuite orașului Cugir. Cele 103 de cazuri din județ, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19 provin…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 12 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 52 de cazuri de infectare cu COVID-19. Dintre aceste cazuri 6 au fost atribuite orașului Ocna Mureș și 2 cazuri comunei Unirea. Cele 52 de cazuri din județ, confirmate astazi…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 10 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 117 noi de cazuri de infectare cu COVID-19. Dintre aceste cazuri 4 au foat atribuite Municipiului Aiud. Cele 117 de cazuri din județ, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19…