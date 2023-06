Stiri pe aceeasi tema

- Elevele prof. coregraf Daniela Rotari au reprezentat Romania la concursul de dans IDO EUROPEAN, ce a avut loc in perioada 20-26 iunie, in orașul Kielce, Polonia și au reușit sa se impuna in fața balerinelor de la școli cu tradiție din Europa, urcand Targoviștea și Romania de mai multe ori pe podium.…

- Rezultate excepționale ale clasei de balet a Școlii Populare de Arte „Octav Enigarescu” din Targoviște, la Concursul de Dans IDO EUROPEAN – stilurile modern, balet și jazz dance. Competiția a durat șase zile, in perioada 20-26 iunie, și a fost gazduita de orașul Kielce din Polonia, a avut loc Concursul…

- O noua ediție de succes a Festivalului-Concurs Național de Muzica Ușoara, Muzica Populara „Cununa Petrolului” s-a incheiat cu premii și recunoașteri importante pentru cursanți talentați ai Școlii Populare de Arte ”Octav Enigarescu”. Acesta a fost organizat in perioada 23-25 iunie 2023, la Tabara Caprioara-Moroeni,…

- Elevi ai Școlii Populare de Arte „Octav Enigarescu”, de la clasa de balet, coordonați de profesor Daniela Rotari, reprezinta Romania, zilele acestea, la Campionatul European de Dans al Organizației Internaționale de Dans ( IDO), care are loc in Polonia. Intre 20 și 26 iunie are loc Concursul de Dans…

- Timp de cinci zile, 31 mai – 4 iunie, județul Dambovița este in sarbatoare. Programul zilei de joi, 1 iunie 2023, la Curtea Domneasca Ora 10:00 – Mascote și pictura pe fața Ora 10:30 – Demonstrație de robotica Ora 11:00 – Spectacol susținut de elevii Școlii Populare de Arte „Octav Enigarescu” Ora…

- Festivalul Babel de la Targoviște, este recunoscut in plan național și internațional,și va avea loc in perioada 3 – 11 iunie 2023, și va reuni, ca in fiecare an, trupe din Romania și din țari precum: Italia, Franța, Belgia, Polonia, Scoția, Turcia, Coreea de Sud, India, Kazahstan, Algeria etc. Tema…

- A avut loc Concursul Național Tehnic și Sportiv „Marele Premiu al Palatului Național al Copiilor”. Marele premiu a fost caștigat, și de aceasta data, la secțiunea amatori – Dans Clasic – „Adierea Primaverii”, de clasa de Balet a Școlii Populare de Arte „Octav Enigarescu”, din cadrul Centrului Județean…

- Opera Nationala Romana din Iasi ofera publicului un nou titlu de referinta din creatia lui Giuseppe Verdi, lucrarea vocal-simfonica „Messa da Requiem". Evenimentul cu o puternica incarcatura spirituala va avea loc joi, 13 aprilie, de la ora 18:30, in Sala Unirii – Cinema Victoria. Alaturi de apreciate…