Instanta suprema ii va desemna, miercuri, prin tragere la sorti, pe judecatorii care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerile parlamentare, care vor avea loc in luna decembrie. "In temeiul art.11 alin.(2) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente,cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie aduce la cunostinta urmatoarele. In ziua de 9 septembrie 2020, orele 15,00, vor fi desemnati, prin tragere la sorti, in sedinta…