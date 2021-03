Judecătorii americani interzic accesul la internet al insurecționiștilor de la Capitoliu Unora dintre participanții la luarea cu asalt a Capitoliului american din 6 ianuarie li s-a interzis sa foloseasca internetul pâna la începerea proceselor în care sunt puși sub acuzare pentru violențele care au provocat moartea a 5 persoane, relateaza Insider.



Nu este deocamdata clar câți dintre protestatari au primit interdicție de la a folosi internetul dar Los Angeles Times a descoperit cel puțin 5 cazuri în care acuzaților li s-a interzis sa foloseasca platformele social media sau sa navigheze online.



Judecatorii din cazurile respective au citat…

Sursa articol: hotnews.ro

