Stiri pe aceeasi tema

- Validarea mandatului primarului municipiului Sibiu, Astrid Fodor, respinsa Judecatoria Sibiu a respins astazi validarea mandatului primarului reales al municipiului Sibiu, Astrid Fodor. Decizia nu este definitiva, potrivit unui comunicat de presa al Judecatoriei Sibiu. Agentia Natioala…

- Judecatoria Nasaud a validat noul mandat de primar al orașului Sangeorz-Bai, caștigat de Traian Ogagau la alegerile din 27 septembrie. Practic, Ogagau, care a fost revocat din funcția de primar miercuri, a pierdut o singura zi de mandat din cauza condamnarii definitive intr-un dosar penal. Tot Judecatoria…

- Judecatoria Sibiu a respins vineri validarea primarului reales al municipiului Sibiu, Astrid Fodor, informeaza un comunicat de presa al instantei. "Se aduce la cunostinta publica faptul ca, prin incheierea pronuntata la Judecatoria Sibiu in camera de consiliu, la data de 16.10.2020, in dosarul nr. 9486/306/2020,…

- Judecatoria Sibiu a respins, vineri, cererea Biroului Electoral Municipal Sibiu de validare a primarului Astrid Cora Fodor, primar in funcție și caștigatoare la alegerile locale din septembrie 2020. Fodor a fost declarata incompatibila printr-o decizie data de Instanța Suprema, in 2019, transmite…

- Judecatoria Sibiu a respins vineri, validarea primarului reales al municipiului Sibiu, Astrid Fodor, informeaza un comunicat de presa al instantei. "Se aduce la cunostinta publica faptul ca, prin incheierea pronuntata la Judecatoria Sibiu in camera de consiliu, la data de 16.10.2020, in dosarul nr.…

- Primarul orasului Sangeorz-Bai, Traian Ogagau, care s-a filmat in timp ce isi umilea fiica, a fost validat pentru inca un mandat joi, de Judecatoria Nasaud, care a respins cererile de invalidare formulate viceprimarul Virgil Dumitru si de PSD Bistrita-Nasaud, decizia putand fi insa contestata, noteaza…

- Traian Ogagau, primarul din Sangeorz-Bai, proaspat reales dupa apariția in spațiul public a filmarilor in care iși abuza și umilea fiica de 14 ani, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Cluj intr-un dosar in care a fost trimis in judecata pentru ca a refuzat sa sufle in etilotest, precum și prelevarea…