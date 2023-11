Stiri pe aceeasi tema

- Miruna Pascu, mama soferului de 19 ani, care, aflat sub influenta drogurilor, a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai, va fi plasata in arest la domiciliu, a decis joi Tribunalul Bucuresti. Decizia este definitiva.

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis, marti, ca judecatoarea din Suceava, Ana Maria Chirila, acuzata de mai multe infractiuni, iubitul ei Ciprian Cotoara si interlopul Mihai Pinzari, sa ramana in arest preventiv pentru inca 30 de zile, iar decizia este definitiva. Interlopul…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis, marti, ca judecatoarea din Suceava, Ana Maria Chirila, acuzata de mai multe infractiuni, sa ramana in arest preventiv pentru inca 30 de zile, iar decizia este definitiva. “Respinge, ca nefondate, contestatiile formulate de inculpatii…

- Polițista, care a urcat beata la volan și a intrat in plin pe trotuar, provocind decesul unei persoane la Singera, a fost plasata in arest preventiv pentru 30 de zile. Decia a fost luata de Judecatoria Ciocana, dupa demersul procurorilor. Aceasta și-a recunsocut vina, anunța Noi.md {{700131}}Amintim…

