- Judecatoarea in varsta de 38 de ani, din Mureș, care a fost gasita cu gatul taiat pe un camp a murit noaptea trecuta. Femeia a fost gasita pe 5 noiembrie, pe raza localitații Sarațeni, cu gatul taiat, in moarte cerebrala, a informat Observator.tv. Judecatoarea a lasat un bilet de adio. Femeia era in…

- Potrivit politiei, aceasta i-a spus sotului cand a plecat de acasa ca se va sinucide, informeaza clujust.ro. Judecatoarea Cristina Pasol, in varsta de 38 de ani, s-a transferat recent de la Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, la Curtea de Apel Mures. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Mures, Emanuela…

- O judecatoare de la Curtea de Apel Mures a fost gasita langa mașina, intr-o balta de sange, cu un cuțit langa ea. Potrivit poliției, aceasta i-a spus soțului cand a plecat de acasa ca se va sinucide, informeaza clujust.ro.Judecatoarea Cristina Pașol, in varsta de 38 de ani, s-a transferat…