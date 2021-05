Judecaţi pentru un atac cu bâte şi săbii Instantele de judecata au dispus inceperea judecarii a șase persoane din comuna Unirea, implicate intr-un scandal violent cu bate și sabii. Scandalul a avut loc in septembrie 2020, intre membrii a doua familii din comuna. Printre infracțiunile reținute de anchetatori se numara tentativa de omor calificat, tentativa de omor, violarea de domiciliu și lovirea. Procurorii doljeni au stabilit ca, pe 20 septembrie 2020, un scandal a izbucnit pe o alee din comuna Unirea. Un barbat a fost agresat si lovit cu un autoturism. „Pe fondul unui conflict preexistent intre doua familii din comuna Unirea, in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

