- Rapid s-a impus in deplasarea cu FCU Craiova, scor 5-3, in cel mai spectaculos meci al sezonului din Superliga. Albion Rrahmani (22 de ani) a marcat o „dubla” la debut și a aparut zambitor la interviuri. Rrahmani a avut un debut perfect in tricoul Rapidului. Atacantul kosovar are un obiectiv clar…

- Dupa un inceput ezitant de sezon in SuperLiga, Rapid pare ca și-a revenit dupa victoria din Giulești cu campioana Farul. Pentru jucatorii lui Cristiano Bergodi urmeaza insa o deplasare grea la U Craiova 1948.

- Cristiano Bergodi, 58 de ani, antrenorul Rapidului, a prefațat meciul cu FCU Craiova de vineri, contand pentru etapa #7 din Superliga. FCU Craiova - Rapid se joaca vineri, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1 Italianul a spus ca e derutat…

- Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la Rapid, a analizat, „la cald”, victoria reușita de giuleșteni in fața campioanei Farul, scor 3-1. Italianul a vorbit despre cum a gestionat perioada agitata din ultimele saptamani, declarandu-se mulțumit de prestația echipei sale. Cristiano Bergodi spune ca nu…

- Petrolul a reușit surpriza in Giulești. S-a impus cu 2-0 in derby-ul cu Rapid, profitand de jocul slab al elevilor lui Cristiano Bergodi. La finalul meciului, Florin Pirvu, antrenorul ploieștenilor a vorbit despre victoria obținuta și a dezvaluit cum a profitat erorile Rapidului. Concluziile lui Florin…

- Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, a analizat remiza echipei sale cu Botoșani, scor 2-2, pe Giulești. Italianul a repetat obsesiv cuvantul „mentalitate”, considerand ca are de lucrat mult la acest capitol cu jucatorii sai, dupa ce Rapid a fost intorasca de la 1-0 și condusa de Botoșani. Cristiano…

- FCU Craiova - FCSB 1-3. Experimentul lui Adrian Mititelu, care a decis sa inceapa campionatul fara antrenor pe banca, a eșuat lamentabil. Florinel Coman, David Miculescu, Darius Olaru și compania au zburdat la Targu Jiu in fața unui adversar apatic și s-au instalat pe primul loc. ...

- Antrenorul formatiei Sepsi Sf. Gheorghe, Cristiano Bergodi, considera ca jucatorii sai au facut o partida excelenta in Banie. Italianul a punctat ca il bucura tare mult victoria cu Universitatea Craiova pentru ca a demonstrat ca nu face jocul nimanui. In opinia lui Bergodi, jucatorii Stiintei nu s-au…