- Perechea romano-sarba Victor Vlad Cornea/Nikola Cacic s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului ATP 500 de la Hamburg, dotat cu premii totale de 1.831.515 euro, marti, dupa ce a invins cuplul bolivian Boris Arias/Federico Zeballos, cu 7-6 (7/5), 6-3. Cornea, aflat…

- Perechea romana Gabi Adrian Boitan/Bogdan Pavel s-a calificat, vineri, in finala de dublu a turneului de tenis Concord Iasi Open (ATP Challenger 100), dotat cu premii totale de 118.000 de euro, dupa retragerea cuplului Dragos Nicolae Madaras (Suedia)/Brandon Walkin (Australia), din cauza accidentarii…

- Perechea romano-sarba Victor Vlad Cornea/Nikola Cacic s-a calificat, joi, in semifinalele probei de dublu in cadrul turneului de tenis challenger de la Salzburg (Austria), dotat cu premii totale de 145.000 de euro, dupa ce a invins cuplul Neil Oberleitner (Austria)/Tim Sandkaulen (Germania), cu 4-6,…

- Cantareața Andreea Balan (39 de ani) iși insoțește iubitul, pe jucatorul de tenis Victor Cornea (29 de ani), la Londra. Acesta va participa in proba de dublu la prestigiosul turneu de Mare Șlem. Andreea Balan și Victor Cornea sunt de nedesparțit. De cand și-a oficializat relația cu jucatorul de tenis,…

- Perechea romano-sarba Victor Vlad Cornea/Nikola Cacic s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis challenger de la Montechiarugolo (Italia), dotat cu premii totale de 145.000 de euro, miercuri, dupa ce a invins cuplul italian Salvatore Caruso/Federico Gaio,…

- Perechea romano-austriaca Victor Vlad Cornea/Philipp Oswald a fost invinsa de cuplul german Constantin Frantzen/Hendrik Jebens, cu 7-6 (9/7), 6-4, duminica, in finala probei de de dublu din cadrul turneului challenger de tenis de la Heilbronn (Germania). Favoritii numarul trei s-au inclinat dupa o ora…

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana Bernadette Szocs si austriaca Sofia Polcanova s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale probei feminine de dublu, la Campionatele Mondiale individuale de tenis de masa de la Durban (Africa de Sud), dupa ce a invins cuplul german Nina Mittelham/Xiaona…

- Tenismenul Radu Albot a ajuns in sferturile de finala ale competiției de la Oeiras, din Portugalia. Jucatorul basarabean și-a adjudecat o victorie, in minim de seturi, in runda secunda a turneului de tip challenger. In optimile de finala ale competiției de la Oeiras, Radu Albot s-a duelat cu britanicul…