Un software creat în nord-vestul României a luat premiul pentru cel mai inovativ produs

O veste buna pentru Maramures si pentru tara noastra! Un produs software dezvoltat 100% in nordul tarii ajunge sa fie premiat in Londra - este vorba de Juyo Analytics, dezvoltat de HSDS - firma nascuta in Baia Mare, acum peste… [citeste mai departe]