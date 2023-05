JPMorgan reduce 500 de posturi săptămâna aceasta Disponibilizarile vor afecta angajatii din principalele departamente ale bancii, Exista peste 13.000 de locuri de munca disponibile la banca, a adaugat sursa cotata. JPMorgan a refuzat sa comenteze. Joi, o sursa JPMorgan a declarat ca creditorul concediaza aproape 1.000 de angajati ai First Republic Bank dupa ce a achizitionat banca falimentara la inceputul acestei luni. First Republic a devenit cel mai mare creditor din SUA care a esuat din 2008, dupa ce a fost preluata de autoritatile de reglementare si vanduta JPMorgan la inceputul lunii mai. Numarul angajatilor JPMorgan era de 296,877 la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

