Jonglerie cu terenuri în Ialomița. Un fermier cu 3.000 ha, supectat de fraudarea subvențiilor Caz inedit in Ialomița, unde cinci firme sunt suspectate de fraudarea subvențiilor, din cauza unor neconcordanțe in privința terenurilor declarate la Agenția de Plați și Intervenție in Agricultura (APIA). Concret, este vorba de o suprafața de 300 hectare care apare in documentele comunicate de fiecare dintre cei cinci agricultori. Situația din Ialomița a ajuns și in atenția Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița, care a demarat cercetari in cadrul unui dosar penal care vizeaza o posibila fraudare a bugetului Uniunii Europene,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

