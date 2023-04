Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi sunt in Saptamana Patimilor, perioada care ne aduce aminte de suferintele, rastignirea si ingroparea Domnului. Fiecare zi din Saptamana Patimilor are o semnificatie deosebita, iar deniile pun in valoare acest lucru. Credinciosii sunt chemati sa se osteneasca printr o postire mai…

- Joia Mare din Saptamana Patimilor are o importanta incarcatura spirituala și religioasa pentru credincioși. Saptamana Mare, numita și Saptamana Sfanta sau Saptamana Patimilor, reprezinta o perioada de smerenie și curațare spirituala pentru credincioș. In aceasta zi preoții indeamna la post, rugaciune…

- Paște 2023: De ce este importanta Joia Mare, Joia Neagra sau Joia Patimilor. 4 evenimente din viața Mantuitorului Joia Mare, care se mai numește Joia Neagra sau Joia Patimilor, e o zi importanta pentru crestinii ortodocsi. Acum are loc Denia celor 12 Evanghelii, care aminteste de momentul in care Iisus…

- Una dintre zilele cele mai incarcate de semnificații in Saptamana Paștelui este Joia Mare. In aceasta zi se roșesc ouale, iar la sat oamenii aprind focuri și pomenesc sufletele celor plecați. Deși ritualurile satelor devin din ce in ce mai firave de la an la an, inca exista locuri in care acestea iși…

- Marți: 11 aprilie, ora 9.00 – Liturghia inaintesfințitelor, ora 18.00 – Denia de miercuri, transmisa in direct Miercuri: 12aprilie, ora 9.00 – Liturghia inaintesfințitelor, ora 17.00 – Calea Crucii, ora 18.00 – Denia de joi, transmisa in direct. Joi: 13 aprilie, ora 9.00 – Liturghia sf. Vasile cel Mare,…

- Crestinii ortodocsi sunt in Saptamana Patimilor, perioada care ne aduce aminte de suferintele, rastignirea si ingroparea Domnului. In aceasta perioada, Biserica ii invita pe credinciosi la rugaciune mai intensa, in fiecare seara oficiindu se denia. Termenul vine de la cuvantul slavon "vdenieldquo; si…

- Gandul zileiOrice intamplare, s-o luam așa: „Doamne, sa mi se intample una ca asta, se pare ca era nevoie; ceva nu mergea bine cu mine. Prin urmare, cauza cea mai adanca sunt eu insumi. Iarta-l pe cel care mi-a facut acest lucru!”. Și apoi sa intampinam corect o astfel de situație și sa nu mai invartim…

- Romanii sarbatoresc la 24 ianuarie Ziua Unirii Principatelor Romane. Evenimentul major din istoria tarii noastre este marcat printr-o serie de evenimente, ceremonii militare și religioase organizate de autoritațile centrale și locale. Evenimente care au loc in București in Bucuresti va avea loc, de…