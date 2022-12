JOI: Vernisajul expoziției „Retrospectiva anului 2022 – Garda Apulum și Garda Naționala de la Alba Iulia”, la Muzeul Principia Muzeul Principia din Alba Iulia gazduiește joi, 15 decembrie 2022, de la ora 17.00, vernisajul expoziției de fotografie „Retrospectiva anului 2022 – Garda Apulum și Garda Naționala de la Alba Iulia”. Evenimentul prezinta prin intermediul fotografiilor activitatea in care au fost implicați reenactorii albaiulieni in cursul anului 2022. De-a lungul acestui an romanii, dacii, gladiatorii din Garda Apulum […] Citește JOI: Vernisajul expoziției „Retrospectiva anului 2022 –…