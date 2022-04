John Cheever sau virtuţile brevităţii Cheever a fost numit „un Cehov al suburbiilor" tocmai pentru expresivitatea personajelor conturate de el in povestiri. Suburbia genereaza prizonierat psihologic, o captivitate a personalitatii sau, in limbajul nostru filozofic recent, „o incremenire in proiect". Nu stiu daca - in literatura de peste Ocean - gasim un prozator mai „specific" american decat John Cheever. „Americanitatea" tipica a scriitorului nu vine numai din biografie - complexa intr-un alt mod decat biografiile artistilor europeni (in sensul prezentei, in structura ei, a spectacularului de factura hollywoodiana, derivat din bisexualitate,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

