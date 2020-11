Stiri pe aceeasi tema

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, a ajuns pe primul loc in statul Georgia si se apropie de locul intai si in Pennsylvania, ceea ce i-ar permite sa obtina victoria in scrutinul prezidential,...

- Nu știm inca cine a caștigat președinția Statelor Unite ale Americii, dar un lucru e cert: Joe Biden a stabilit un record. Dupa ce prezența la vot a fost cea mai mare de dupa 1900, Joe Biden a devenit cel mai votat candidat din intreaga istorie a Statelor Unite ale Americii. Acesta, cu peste 72... View…

- Atunci cand candidații se așteptau mai puțin, o rasturnare uriașa de situație s-a intregistrat in Statele Unite ale Americii. Specialiștii au anunțat cine a devenit favorit la caștigarea alegerilor. Iata cum arata situația atat pentru Donald Trump, cat și pentru Joe Biden!

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat in noaptea de marti spre miercuri ca "este pe cai mari" pentru a castiga scrutinul prezidential si a sustinut ca oponentii sai incearca "sa fure alegerile". Umilința totala pentru PSD: Penibilul atinge cote maxime "Suntem pe CAI MARI, dar ei incearca SA FURE…

- N-ar fi fost rau daca si politicianul roman si-ar fi rupt din somnul de frumusete pentru a urmari, pe viu, ultima confruntare Donald Trump- Joe Biden. Sa urmareasca in direct dezbaterea, sa traga si el, cu mintea lui, cu creierul din cutia craniana a capului sau de politician mioritic, la cald, niste…

- Statele Unite ale Americii este in plina campanie electorala. Duelul Dintre Donald Trump și Joe Biden a ajuns la alt nivel, dupa scandalul iscat de fiul fostului Vice-Președinte, Hunter. Presa britanica și cea de pe continetul american vorbește despre posibile atentate la viața actualului președinte.…

- Presedintele Donald Trump a afirmat joi seara ca rivalul sau democrat la prezidentiale, Joe Biden, va fi groparul "maretiei Americii", scrie AFP. Potrivit candidatului nominalizat in aceeasi seara de Partidul Republican, alegerile de la 3 noiembrie se vor juca intre "visul american" si…