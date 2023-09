Joe Biden: „Donald Trump e o amenințare la adresa democrației” Actualul președinte al SUA lanseaza un atac fara precedent la adresa fostului șef de la Casa Alba, pe care-l numește „amenințare la adresa democrației”. Joe Biden a lansat din nou joi un avertisment sumbru si solemn cu privire la soarta democratiei americane, de data aceasta atacandu-l foarte direct pe Donald Trump, in timp ce campania pentru alegerile prezidentiale din 2024 tocmai a capatat o noua dimensiune, comenteaza AFP. El a afirmat ca ideologia adversarului sau republican si a partizanilor sai „ameninta insasi esenta natiunii noastre”. „Democratiile nu mor neaparat prin forta armelor. Ele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a lansat un avertisment sumbru cu privire la soarta democratiei americane, atacandu-l foarte direct pe Donald Trump, contracandidatul pentru alegerile prezidentiale din 2024 tocmai. Președintele american a afirmat ca ideologia adversarului sau republican si a partizanilor sai „ameninta insasi…

- Presedintele american Joe Biden, 80 de ani, a ținut un discurs poticnit duminica, 10 septembrie, la o conferinta de presa in Vietnam, determinand-o pe purtatoarea sa de cuvant sa intervina și sa spuna „multumesc, aici se incheie conferința”, in timp ce șeful Casei Albe inca vorbea, a relatat CNN, preluat…

- Partidul Republican din Romania a anunțat marți, 5 septembrie, numele noului președinte al filialei București. Acesta este Andrei Tinu, jurist, lector universitar doctor la Universitatea Titu Maiorescu, care a ocupat funcția de Presedinte al Autoritații Naționale pentru Cetațenie. Prezenți la numirea…

- Fostul presedinte Donald Trump a strans aproape 20 de milioane de dolari in ultimele trei saptamani, o perioada care coincide cu inculparea sa in dosare federale legate de afirmatiile sale false potrivit carora alegerile din 2020 i-au fost furate, a declarat sambata purtatorul de cuvant al campaniei…

- Rechizitoriul procurorilor americani vine in urma anchetei privind revolta din 6 ianuarie 2021, cand susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt Congresul Statelor Unite.Atacul asupra Congresului, lansat pe 6 ianuarie 2021, a fost o agresiune fara precedent contra sediului democrației americane.…

- Actualul președinte al SUA, democratul Joe Biden, si predecesorul sau republican, Donald Trump, sunt la egalitate in intentiile de vot in perspectiva alegerilor prezidentiale de anul viitor, arata un sondaj publicat marti, 1 august, de cotidianul The New York Times si in care amandoi au 43%, scrie Agerpres…

- Astfel, atat senatorii democrati, cat si cei republicani din SUA si-au reluat miercuri eforturile pentru a impiedica ieșirea SUA din NATO, printr-o decizie unilaterala a președintelui SUA, fara aprobarea prealabila a Senatului american, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.„Presedintele nu va suspenda,…

- Praful alb a fost gasit, duminica seara, de agentii Secret Service intr-o zona din Casa Alba accesibila grupurilor de turisti, si nu intr-un anumit birou din Aripa de Vest, au declarat doi oficiali din cadrul fortelor de ordine pentru AP, citat de News.ro. In urma unui test preliminar facut de departamentul…