- Grupul celor mai puternice șapte economii vrea sa doneze 1 miliard de doze de vaccin anti-Covid-19 pentru cele mai sarace state. Insa planul este criticat pentru ca nu este ambițios, este mult prea lent și arata ca liderii din Occident nu sunt stapani pe gestionarea celei mai mari crize de sanatate…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa anunte in scurt timp nominalizarea de noi ambasadori, transmite Reuters, care citeaza New York Times. Potrivit New York Times, fostul ambasador in Romania Mark Gitenstein este avut in vedere pentru a reprezenta SUA la Uniunea Europeana. Doua surse…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a primit sambata un telefon ”important” de la presedintele american Joe Biden, marcand prima convorbire telefonica dintre cei doi lideri de la investirea lui Biden in ianuarie, a declarat un purtator de cuvand al lui Abbas, transmite Reuters.

- Presedintele american Joe Biden a adoptat o pozitie ferma fata de China in primul sau discurs intr-o sesiune comuna a Congresului, promitand sa mentina o prezenta militara a SUA in regiunea indo-pacifica, relateaza Reuters. Intr-un discurs in mare parte concentrat pe dosarele interne ale…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a spus miercuri cancelarului german Angela Merkel ca relatiile dintre China si Uniunea Europeana se confrunta cu "diferite provocari" si si-a exprimat speranta ca blocul celor 27 sa poata face rationamente corecte in mod "independent", au relatat media de stat chineze…

- Presedintele american Joe Biden a declarat joi ca va impiedica China sa depaseasca Statele Unite pentru a deveni cea mai puternica tara din lume, promitand sa investeasca masiv pentru a se asigura ca America va prevala in aceasta rivalitate care opune cele mai mari doua economii ale lumii, informeaza…