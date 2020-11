Stiri pe aceeasi tema

- LIVE TEXT: Rezultate alegeri SUA 2020. Biden ramane pe primul loc, dar diferența de voturi electorale se micșoreaza Alegerile prezidențiale din Statele Unite au ajuns, practic, la final. Votul s-a incheiat in 48 din cele 50 de state din tara. Americanii au fost chemați sa-i aleaga și pe toti cei 435…

- Americanii decid daca il mai lasa 4 ani la Casa Alba pe Donald Trump sau daca ii dau votul democratului Joe Biden. Astazi este ziua alegerilor, dar peste 100 de milioane de americani - mai multi ca niciodata - si-au exprimat deja optiunea prin corespondenta sau prin votul anticipat.

- Astazi au loc alegeri prezidențiale in SUA, principalii candidați fiind actualul președinte, Donald Trump, și fostul vicepreședinte din mandatul lui Barack Obama, democratul Joe Biden. Campania electorala s-a terminat așa cum a inceput, cu Biden favorit in sondaje și cu doua teme majore pentru electorat:…

- Americanii isi trimit de zor buletinele de vot anticipat in alegerile de la 3 noiembrie, intr-un ritm fara precedent, un lucru care anunta un nivel al participarii la vot-record in scrutinul in care se infrunta presedintele republican in exercitiu Donald Trump si fostul vicepresedinte democrat Joe…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca a observat ceea ce el numeste retorica dura anti-Rusia a candidatului democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, dar ca apreciaza drept incurajatoare comentariile acestuia privind controlul asupra armelor, relateaza Reuters. Putin,…

- Americanii se grabesc sa isi exprime optiunea la alegerile prezidentiale din noiembrie intr-un ritm fara precedent, releva datele privind votul anticipat, ceea ce indica o posibila participare totala record pentru cursa dintre presedintele republican Donald Trump si candidatul democrat Joe Biden, relateaza…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump se va confrunta in prima dezbatere electorala cu contracandidatul sau democrat, fostul vicepreședinte Joe Biden, miercuri la ora 4:00 (ora Romaniei). Dezbaterea va fi transmisa live de Digi24, in cadrul unei ediții speciale moderate de Alexandra Albu, și pe…

- Joe Biden a fost nominalizat oficial marti candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, in cadrul carora se va confrunta cu Donald Trump, relateaza agerpres. ''Va multumesc foarte, foarte mult. Din toata inima. Multumesc tuturor, inseamna totul pentru mine si familia mea…