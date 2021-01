Stiri pe aceeasi tema

- Conform Mediafax , mai mulți oficiali de la Washington au declarat ca Administratia de la Moscova propusese de saptamana trecuta o conversatie telefonica. Joseph Biden a acceptat, dar a dorit sa se consulte mai intai cu aliatii europeni ai SUA, inclusiv cu liderii din Marea Britanie, Franta si Germania.…

- Noul președinte american Joe Biden a avut o discuție cu omologul sau rus Vladimir Putin pentru prima data de la intrarea sa în Casa Alba pentru a vorbi despre mai multe probleme aflate în centrul tensiunilor dintre cele doua țari rivale, relateaza AFP.”L-a sunat pe președintele…

- Presedintele american Joe Biden a discutat vineri, in primele convorbiri internationale sustinute ca sef de stat, cu prim-ministrul canadian Justin Trudeau, despre oleoductul Keystone XL, si cu omologul mexican Andres Manuel Lopez Obrador, despre migratie, Covid si cooperare bilaterala, relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca nu se asteapta la nicio schimbare in relatiile cu Statele Unite, odata cu venirea lui Joe Biden la Casa Alba, in ianuarie, pe fondul unor tensiuni bilaterale accentuate, relateaza AFP. ''In ceea ce priveste problema schimbarii conducerii…

- Rudolph Giuliani, avocatul președintelui Donald Trump, a discutat saptamâna trecuta cu liderul de la Casa Alba despre posibilitatea unei ”grațieri preventive”, potrivit New York Times, care citeaza doua surse anonime, scrie The Guardian.Nu este clar pentru ce infracțiuni federale…

- Presedintele ales Joe Biden a numit duminica membri importanti din cercul de consilieri si ai echipei sale de campanie in posturile de comunicare de la Casa Alba, o echipa care va fi exclusiv feminina, informeaza Reuters. Astfel, fosta purtatoare de cuvant a Departamentului de Stat in administratia…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, republicanul Donald Trump , a promis marti ca nu isi va proclama prematur victoria in fata contracandidatului democrat, Joe Biden, transmite dpa. 'Cred ca vom avea victoria. Dar numai cand e victorie. Nu e nevoie sa ne jucam', a raspuns Trump la emisiunea Fox…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a elogiat joi pe omologul sau american, Donald Trump, pentru rolul jucat in stabilizarea pietelor petrolului si in acelasi timp l-a criticat pentru faptul ca administratia sa a adoptat sanctiuni impotriva Rusiei de 46 de ori, relateaza Reuters.Putin a facut…