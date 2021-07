Stiri pe aceeasi tema

- 100 de sportivi vor concura la Jocurile Olimpice Tokyo 2020, 45 de sportive si 55 sportivi, la 17 discipline sportive, a anunțat, luni, Comitetul Olimpic și Sportiv Român.1. Atletism (10 sportivi): Florentina Costina Iusco si Alina Rotaru (saritura în lungime), Claudia Mihaela Bobocea…

- In clasamentul pe medalii, Romania a ocupat locul 7, devansata de Marea Britanie (3-1-1), China (3-0-0), Olanda (2-1-2), Italia (1-3-2), Irlanda (1-3-1) si Germania (1-2-1).Aurul a fost obtinut la dublu vasle feminin, de Nicoleta-Ancuta Bodnar si Simona Geanina Radis, in 06 min 46 sec 72/100.Medalia…

- Echipajul masculin de dublu rame al României s-a calificat, sâmbata, în Finala A din cadrul Cupei Mondiale de canotaj de la Lucerna (Elvetia), informeaza Agerpres.Marius-Vasile Cozmiuc si Ciprian Tudosa au încheiat seria a doua de calificari pe locul secund (06:54.25), dupa…

- România are deja sase echipaje în finalele pentru medalii la Cupa Mondiala de canotaj de la Lucerna (Elvetia), dupa cursele desfasurate vineri, în cursul diminetii.Astfel, Adriana Ailincai si Iuliana Buhus au câstigat seria a doua la dublu rame feminin (07:30.96), iar Nicoleta-Ancuta…

- Romania on Sunday won the silver medals in the Men's Four (M4-) race at the 2021 European Rowing Championships in Varese, Italy. The crew made up of Mihaita-Vasile Tiganescu, Mugurel Vasile Semciuc, Stefan-Constantin Berariu and Cosmin Pascari clocked in at 00:05:58.34, behind by Great Britain's…

- Echipajul de patru rame masculin al Romaniei a obtinut, duminica, medalia de argint, la Campionatele Europene de canotaj, de la Varese (Italia). Echipajul tricolor, format din sportivii Mihaita-Vasile Tiganescu, Mugurel Vasile Semciuc, Stefan-Constantin Berariu, Cosmin Pascari a incheiat cursa…