Stiri pe aceeasi tema

- Respectand tradiția proiectului „Doneaza sange! Fii erou!”, in perioada 9-13 decembrie 2019 organizam o noua campanie naționala de donare de sange la Cluj-Napoca, prin care incercam sa creștem numarul de donatori de sange actual. In același timp in alte 10 centre universitare din Romania campaniile…

- Noul centru "MagicHOME" Fundeni, aflat in apropierea Institutului Oncologic Bucuresti, a fost finalizat, la doi ani de la campania de strangere de fonduri din Romania, si urmeaza sa devina functional din ianuarie 2020. Beneficiarii sunt preponderent familii cu copii diagnosticati cu afectiuni oncologice,…

- Astfel, pe lânga reducerile Early Booking deja anunțate, compania va aplica reduceri suplimentare pentru o varietate mare de destinații, turiștii urmând sa beneficieze de discounturi de pâna la 35% pentru rezervari efectuate în perioada menționata. Vor face obiectul…

- Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, anunta inaugurarea unui spatiu dedicat brandului Gerovital la Sibiu. Astfel, producatorul clujean continua extinderea retelei de magazine proprii la nivel national, ajungand astfel la 20 centre Gerovital, de la deschiderea primului magazin din Romania,…

- Potrivit foodpanda.ro, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, vanzarile de preparate vegane au crescut de 6 ori in ultimul an și de 40 de ori fața de anul 2017. Pentru anul viitor, compania estimeaza o creștere cu circa 50% a vanzarilor din segmentul preparatelor vegane. Pe primul loc…

- Noaptea Alba a Galeriilor/NAG intra vineri in al 13-lea an de existența cu un program nocturn de arta contemporana care se va desfașura in București și alte 13 orașe din țara, anunța organizatorii evenimentului, anunța MEDIAFAX.Galerii de arta, muzee, institute culturale, spatii alternative,…

- Smiley iși ia muzica, sufletul și “cea mai tare trupa din sud-estul Europei” și porneste in cel mai mare turneu național sustinut de un artist roman. 15 orase adunate in mai bine de 45 de ore de muzica live, peste 50 de oameni in echipa, lumini, lasere, ecrane, dansatori, invitați surpriza și acces…

- Asociatia Cluburilor Lions Romania si Primaria Municipiului Bucuresti aduc pentru al doilea an consecutiv in capitala Epilepsy Challenge, cel mai mare cros organizat in sprijinul persoanelor cu epilepsie din tara. Astfel, cei care doresc sa se alature cauzei din solidaritate fata de persoanele care…