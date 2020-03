Stiri pe aceeasi tema

- Toate evenimentele importante din sport au fost anulate sau amânate din cauza coronavirusului, iar cele mai multe discuții din acest moment se aduna în jurul Jocurilor Olimpice. Oficialii japonezi au dat nenumarate asigurari ca Olimpiada va avea loc, însa recent Shinzo Abe (prim-ministrul…

- Pandemia de coronavirus afecteaza și programul de dinaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020, care ar trebui sa inceapa pe 24 iulie și sa inceapa pe 9 august. Cu o zi inainte de ședința UEFA, care va decide soarta fotbalului eurpean, FIFA a emis un comunicat in care anunța ca a schimbat locație…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a anuntat ca Jocurile Olimpice de la Tokyo, din vara acestui an, se vor desfasura conform calendarului deja stabilit, in pofida amenintarii pe care o reprezinta raspandirea...

- Shinzo Abe, primul ministru al Japoniei, a anuntat ca Jocurile Olimpice de la Tokyo, din vara acestui an, se vor desfasura conform calendarului deja stabilit, in ciuda amenintarii coronavirusului. Japonia se afla in proximitatea Chinei, dar a reusit sa lupte destul de eficient cu epidemia. 28 de morti…

- Japonia nu prevede organizarea Jocurilor Olimpice fara spectatori si nici amanarea acestora din cauza pandemiei Covid-19, potrivit news.ro."Nu exista nicio schimbare in politica Guvernului si noi cooperam strans cu reprezentantii CIO, Comitetul de Organizare si autoritatile din Tokyo pentru…

- ​Presedintele american Donald Trump a declarat, joi, ca organizatorii ar trebui sa ia în calcul amânarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo cu un an, în contextul pandemiei de coronavirus, el precizând ca evenimentul nu ar fi la fel fara spectatori, cum probabil s-ar desfasura în…

- ​​Hend Zaza, în vârsta de 11 ani, s-a calificat la Olimpiada. Este cea mai tânara participanta la JO dupa 1968, când la editia de iarna a concurat românca Beatrice Hustiu.Jucatoarea siriana de tenis de masa Hend Zaza, în vârsta de 11 ani, a obtinut calificarea…

- Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice din 2020 de la Tokyo a prezentat miercuri designul biletelor care vor fi utilizate pentru intrarea la competitii, ale caror culori au avut ca sursa de inspiratie costumele traditionale utilizate la ocaziile speciale in Japonia, informeaza EFE. …