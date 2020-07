Jim Carrey povesteşte într-o carte cu accente autobiografice cum arată viaţa după celebritate Cunoscut pentru rolurile sale comice, Jim Carrey era unul dintre actorii cei mai populari din lume la sfarsitul anilor '90, insa viata dupa celebritate nu este deloc usoara, povesteste actorul in cartea sa autobiografica "Memoirs and Misinformation: A novel", relateaza EFE. Cartea prezinta "o calatorie in inima acestei fabrici de vise care este Hollywood, cu agentii sai nemilosi si celebritatile sale frivole si vulnerabile", noteaza editura Temas de Hoy, care va publica pe 25 august editia in limba spaniola. Volumul reprezinta, de asemenea, adauga editura, "o provocatoare carte semi-autobiografica,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

