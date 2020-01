„Jihad” în USR Maramureş. A început lupta pentru ciolan – FOTO Desi nici macar nu li s-a uscat bine cerneala de pe docuemntele redactate la infiintare, in USR Maramures a inceput „Jihadul”. Membrii partidului se lupta intre ei pentru a pune mana pe putere si influenta si incearca prin toate mijloacele si canalele de comunicare posibile sa-si adune adepti. „Zi de Zi in Maramures” a publicat […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou Cod galben a emis ANM pentru urmatoarele ore, valabil de la ora 10:00 pana la ora 12:00. Se va semnala ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m. Afectate vor fi localitatile Baia Mare, Baia Sprie, Seini, Șomcuta Mare, Ulmeni, Tauții-Magherauș, Mireșu Mare,…

- Cerul a fost temporar noros si pe arii relativ extinse a plouat, mai ales seara si in cursul noptii. In zona montana inalta, la altitudini peste 1800 de metri, au cazut precipitații slabe sub forma de lapovita, respectiv, trecator a fulguit. Pe sectoarele de drumuri publice din zonele de deal si de…

- In cursul serii și nopții de miercuri spre joi nu au fost semnalate, pe arii extinse, precipitații sub forma de ploaie, inclusiv la Borșa, in Pasul Prislop. Precipitații slabe sub forma de lapovița și ninsoare au cazut in zona montana inalta, altitudini de peste 1800 metri (Pietrosu Rodnei). Vantul…

- Actiune pentru prevenirea accidentelor rutiere pe D.N.18 SI D.N. 19 – pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, dar si pentru constientizarea participantilor la trafic cu privire la riscurile la care se expun atunci cand comit nereguli au actionat ieri, 10 noiembrie, politistii…

- Societatea VITAL S.A face apel la consumatorii din orașul Șomcuta Mare și localitațile aparținatoare respectiv Buciumi și Valenii Șomcutei, sa foloseasca rational apa si sa evite folosirea excesiva cum ar fi umplerea unor bazine/rezervoare de mare capacitate. Urmare a secetei prelungite din ultima perioada…

- 6:00 – 14:00. Baia Mare – Valea Chioarului (DN 1C) ● Baia Mare – Seini (DN 1C) ● Borșa – Sighetu Marmației (DN 18) ● Baia Mare: bd. Unirii, str. Europa ● Baia Mare – Copalnic (DN 18B) ● Sighet – Remeți (DN 19) ● Borșa: strazile Victoriei, A.I.Cuza (DN 18) și Unirii (DC 8) ● Tg. Lapuș […] Source

- Temperaturile se mențin mult mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, pana in 21 octombrie. Potrivit estimarilor publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie, valabile pentru intervalul 14 – 27 octombrie, urmeaza alte cateva zile de caldura, apoi vin ploile și frigul, conform…

- 06:00 – 14:00. Baia Mare – Seini (DN 1C) ● Baia Mare – Valea Chioarului (DN 1C) ● Borșa – Petrova (DN 18) ● Baia Mare: str. Victoriei, str. Fabricii ● Baia Mare – Baia Sprie (DN 18) ● Sighet – Tisa (DN 18) ● Borșa: strazile Bogdan Voda, Victoriei, A. I. Cuza (DN 18) și […] Source