Mai mereu super aranjata, machiata sau cu ochelari de soare supradimensionați la ochi, Jessica Simpson apare rar fara machiaj in public sau pe rețelele de socializare. Acum insa, cantareața și-a facut curaj și a impartașit cu prietenii virtuali cateva fotografii cu ea naturala, fix așa cum s-a trezit. A renunțat la artificii și chiar daca este aproape de nerecunoscut, trebuie sa recunoaștem ca arata foarte bine. Nu are probleme cu tenul ca alte vedete internaționale care se confrunta cu acneea sau petele roșii, și nici nu da semne de imbatranire. La 37 de ani nu are riduri profunde, iar bronzul…