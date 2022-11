Stiri pe aceeasi tema

- Selena Gomez și actuala soție a lui Justin Bieber, Hailey Bieber, s-au fotografiat impreuna pentru prima data. Cele doua s-au intalnit la Academy Museum Gala și au demonstrat ca nu exista niciun razboi intre ele.

- Intalnire de gradul zero intre Daniel Onoriu și Isabela. Cei doi au dat nas in nas chiar la un supermarket. Fostul pilot nu era singur, ci insoțit de actuala iubita. Fosta soție a pilotului face declarații in exclusivitate la Antena Stars, despre actuala partenera de viața a acestuia, dar spune și care…

- Fanica, fosta soție a lui Florin Salam, și-ar fi sarbatorit astazi ziua de naștere. Mama lui Betty Vișanescu și a lui Dani Stoian ar fi implinit varsta de 40 de ani. Ce gest a facut fiica celebrului manelist in amintirea celei ce i-a dat viața.

- Oamenii de știința spun ca, dupa ce o relație se termina, creierul nostru tinde sa „uite parțile rele și sa se concentreze pe cele bune”. Pentru ca nostalgia are un mod de a adauga un plus de tandrețe tuturor amintirilor noastre. Iata cateva femei celebre de la Hollywood care dovedesc ca fostul lor…

- Mariana Moculescu nu s-a mai afișat cu niciun barbat de doi ani. Totuși, fosta soție a lui Horia Moculescu nu da aceasta șansa oricui, ci doar unui barbat foarte bogat. Sau cel puțin la fel de bogat ca fostul ei partener. Insa, recent aceasta a avut parte o inșelatorie din partea unui om de afaceri…

- Ben Afflack și Jennifer Lopez au organizat o nunta fastuoasa pe parcursul a trei zile, weekendul trecut. Una dintre invitatele de onoare a fost chiar Jennifer Garner, fosta soție a lui Ben Affleck și mama celor trei copii ai actorului, Violet , 16 ani, și Seraphina , 13 ani, și Sam , 11 ani…https://click.ro/vedete/vedete-internationale/de-ce-nu-a-participat-jennifer-garner-la-nunta-2199554.html…

- In iulie, Ben Affleck și Jennifer Lopez s-au casatorit in secret, ca apoi sa plece in luna de miere la Paris. Chiar daca și-au dorit sa fie cat mai discreți și in vacanța, actorul și celebra lui soție nu au reușit sa scape de paparazzi. Se pare ca atenția primita a fost mult prea mare, iar ziariștii…

- Cum arata fosta sotie a lui Razvan Simion. Diana, femeia de care prezentatorul de televiziune de la Antena 1 a divorțat in anul 2015, și-a gasit fericirea in brațele unui alt barbat. Este vorba despre afaceristul Radu Bițu din Timișoara, cu care fosta soție a lui Razvan Simion și-a oficializat relația…