- O mama a ramas cu inima franta din cauza faptului ca cei 22 de copii invitati la cea de-a sasea aniversare a fiului ei nu au aparut, lasandu-l sa-si sarbatoreasca singur ziua speciala. Evenimentul fusese organizat intr-un parc din Canada.

- Presa din Statele Unite informeaza ca Jennifer Garner nu o lasa pe Jennifer Lopez sa-i cunosca pe cei trei copii pe care ii are cu fostul ei soț, Ben Affleck. Nu sunt nici 2 luni de cand actorul s-a impacat cu fosta lui logodnica, iar mama copiilor lui considera ca e mult prea devreme pentru o intalnire…

- Ben Affleck a fost pozat recent impreuna cu fosta soție, Jennifer Garner. Ei au fost la școala, la serbarea de sfarșit de an școlar al fiicei lor, Seraphina, noteaza click.ro. La eveniment au mai fost prezenți și ceilalți doi copii ai lor, rezultați din casnicia lor, care a durat intre 2005 și 2018,…

- Jennifer Lopez si Ben Affleck au fost filmați în timp ce se sarutau duminica într-un restaurant din Los Angeles, parând sa confirme astfel zvonurile ca si-au reluat relatia care a dominat presa de tip tabloid în urma cu aproape 20 de ani, scriu Reuters și Agerpres. Mai…

- Noemi Mitoșeru trece prin momente foarte grele. Fosta soție a prezentatorului de televiziune a decis sa dea in judecata compania pentru care a lucrat, anume Tarom. Aceasta nu da inapoi atunci cand vine vorba despre drepturile sale și incearca din rasputeri sa aiba parte de ce iși dorește. Naomi Mitoșeru…

- In 2018, Jennifer Garner și-a gasit un nou iubit dupa ce a finalizat divorțul de Ben Affleck. Frumoasa actrița s-a cuplat cu John Miller, un om de afaceri in varsta de 42 de ani. Cei doi s-au desparțit dupa un an și jumatate de relație, iar mai nou se pare ca au reaprins flacara iubirii.

- El e singur, iar ea s-a desparțit recent de logodnicul Alex Rodriguez. Jennifer Lopez și actorul Ben Affleck și-au petrecut weekendul impreuna, intr-o stațiune de lux de schi din Montana. Pe 15 aprilie, Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au confirmat ca s-au desparțit, ca au rupt logodna . „Ne-am dat…