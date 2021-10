Jegoasa corupție a celorlalți Anunțul DNA ca deputatul Șandru și directorul Bitea de la STPT, vașnici liberali aparatori ai șefului de partid Florin Cațu care au vrut sa-i cumpere salvarea la moțiune cu niște posturi platite din bani publici, sunt penali a amplificat balciul politic local. Prins la colț in scandalul Colterm, primarul Dominic Fritz a profitat de moment […] Articolul Jegoasa corupție a celorlalți a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

