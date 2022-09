”Eurodeputati polonezi calatoresc intr-un tren german, la clasa intai. Urca un german si isi da seama ca sunt polonezi. Cheama conductorul pentru a-i da jos, pentru ca cum pot sa indrazneasca polonezii sa stea la clasa intai”, a declarat el. Jaroslaw Kaczynski nu a oferit niciun exemplu concret in aceasta situatie. Insa el sustine ca aceasta este norma in Germania. Compania feroviara germana Deutsche Bahn a reactionat imediat si a dat asigurari ca rasismul si discriminarea nu au ce cauta in transporturile feroviare germane. Insa acest tip de discurs este tot mai frecvent in Polonia, scrie RFI.…