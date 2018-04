Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul Japonez Mercari isi propune extinderea rapida pe piata din SUA, dupa ce runda recenta de finantare a sporit valoarea companiei cu peste 2 miliarde de dolari, scrie Reuters. Mercari ofera o piata de comert online destinata persoanelor fizice pentru tranzactionarea articolelor second-hand,…

- Cea de-a 90-a editie a galei Oscar, care a avut loc duminica, la Los Angeles, a inregistrat cea mai slaba audienta din istoria ceremoniei in SUA, potrivit cifrelor furnizate de compania Nielsen, raportate de postul TV ABC (Disney), care a difuzat evenimentul, transmite Reuters. …

- Lungmetrajul "Get Out", un thriller cu accente horror si de satira, care denunta rasismul din Statele Unite, a castigat principalul trofeu - cel mai bun film - la gala Independent Spirit Awards sambata seara la Los Angeles, cu o zi inainte de decernarea premiilor Oscar, informeaza Reuters si AFP.…

- Mumbai, capitala financiara si comerciala a Indiei, conduce la nivel global topul locurilor cu cele mai bune salarii pentru expati, se arata intr-un sondaj condus de HSBC Bank International, potrivit Bloomberg. Strainii care se muta in cel mai populat oras din zona castiga 217.000 de dolari…

- Deficitul comercial al Statelor Unite s-a majorat mai mult decat era preconizat in decembrie, atingand maximul ultimilor 9 ani, intrucat cererea interna a crescut si a impins importurile spre un nivel record, ceea ce exercita presiuni asupra administratiei Trump, care renegociaza tratatele comerciale,…

- In mai multe parti ale Globului a fost surprins un fenomen celest rar: o combinatie de eclipsa totala de luna albastra si o super-luna. Spectacolul, pe care NASA l-a numit „super-luna albastra sangerie“, a fost vazut in vestul Statelor Unite, New York, Perth, Rusia, Seul, Singapore, Hong Kong, Myanmar,…

- Los Angeles, 22 ian /Agerpres/ - Lungmetrajul "Transformers: The Last Knight" conduce plutonul filmelor care au fost nominalizate luni la Zmeura de Aur pentru cele mai proaste pelicule cinematografice ale anului 2017, intr-o lista pe care se regasesc pelicule in care joaca actori premiati cu Oscar,…

- Ford va reduce oferta de autoturisme pentru Europa si America de Nord, dar va lansa noi modele electrice in toata lumea, a anuntat Jim Farley, seful pietelor globale, transmit Automotive News Europe si Reuters. Pana in 2020, Ford va lansa pe plan global 16 vehicule electrice pe baterii si…