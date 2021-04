Japonia va deversa în mare apa de la Fukushima după tratamentul corespunzător Japonia va deversa in mare, dupa tratamentul corespunzator, apa provenita de la centrala nucleara avariata din Fukushima (nord-est), a anuntat marti premierul Yoshihide Suga, in pofida opozitiei intalnite de acest proiect, noteaza AFP.



Aceasta decizie pune capat la sapte ani de dezbateri cu privire la modul de a scapa de apa provenind din ploaie, panze subterane sau injectari necesare pentru a raci nucleele reactoarelor nucleare intrate in fuziune dupa giganticul tsunami din 11 martie 2011.



Apa va fi deversata "dupa ce se va asigura ca este la un nivel (de substante radioactive)

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

