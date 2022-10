Stiri pe aceeasi tema

- Expertii au identificat o noua proteina care se gaseste pe suprafata ovulelor umane. Supranumita Maia, dupa zeita greaca a maternitatii, proteina pare sa fie implicata in fuziunea spermatozoizilor si a ovulelor. Profesorul Harry Moore, de la Universitatea Sheffield, din Anglia, care a fost investigatorul…

- Șeful poliției japoneze a declarat ca va demisiona din cauza asasinarii fostului premier Shinzo Abe, relateaza BBC . Itaru Nakamura, șeful agenției naționale de poliție, a afirmat ca dorește sa iși asume responsabilitatea pentru impușcaturile din 8 iulie. O ancheta a constatat ca au existat erori grave…

- Un proiectil de calibrul 22 mm, 136 de cartușe de infanterie și doua bombe aruncator au fost descoperite in ultimele zile, in municipiul Arad. Pentru asanarea proiectilului, cartușelor și celor doua bombe aruncator - care au fost gasite pe Calea 6 Vanatori, pe strada Ștefan Zarie și in localitatea Calugareni…

- Accesorii auto si jucarii contrafacute, in valoare de 1,5 milioane de lei au fost descoperite intr-un container in Portul Constanta. Marfurile sosisera din China si erau destinate unor firme din Bucuresti si Ilfov. Garda de Coasta a transmis, joi, ca o echipa comuna formata din politisti de frontiera…

- Politistii au descoperit mai multe posibile dispozitive explozive in timpul perchezitiei la locuinta atacatorului fostului premier japonez Shinzo Abe, iar agentia de presa NHK a relatat ca genistii se pregatesc sa efectueze o explozie controlata in incinta, potrivit BBC, arata News.ro. Fii…