- Kamala Harris, vicepresedintele ales al SUA, va fi inlocuita in Senat de Alex Padilla, care va deveni astfel primul hispanic ce va reprezenta statul California in camera superioara a SUA, informeaza miercuri AFP. Fiu al unor imigranti mexicani, Alex Padilla, 47 de ani, a fost desemnat de guvernatorul…

- Texas devine noul Silicon Valley al Americii. Dupa Elon Musk și Hewlett Packard, Oracle anunța ca parasește Califoria Producatorul de business software Oracle Corp a anuntat vineri ca a luat decizia de a-si muta sediul central din Redwood City, California, in orasul Austin, Texas, transmite Reuters.…

- Un tricou purtat de legendarul baschetbalist Michael Jordan, 57 de ani, a fost vandut in SUA cu suma record de 320.000 dolari cu prilejul unei licitatii la Beverly Hills, California, a anuntat organizatoarea evenimentului, Julien's Auctions House, noteaza de DPA, citata de Agerpres.In urma licitației,…

- Candidatul democratilor la Casa Alba, Joe Biden, a castigat scrutinul prezidential in detrimentul presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump, au anuntat sambata mass media americane, transmit agentiile internationale de presa, informeaza AGERPRES . AFP califica anuntul drept “o victorie care…

- Joe Biden, prospat ales presedinte al SUA, din partea democratilor, cunoaste bine Romania. A tinut legatura in mod activ cu presedintii Basescu si Iohannis in perioada in care era vicepresedinte sub administratia Barack Obama.

- Abilitațile, munca și perseverența constanțeanului care, in adolescența a fost model pentru Catalin Botezatu, animator in show-uri de televiziune estivale, dar și barman, l-au condus, la nici 40 de ani, pana in elita respectabila a oamenilor care conduc azi America. Pe langa afacerile sale, este membru…

- America isi alege marti, 3 noiembrie, cel de-al 46-lea presedinte. Batalia se da intre presedintele in functie, republicanul Donald Trump, si fostul vicepresedinte al lui Barack Obama, democratul Joe Biden. Americanii voteaza pentru presedintele si vicepresedintele SUA de-a lungul unui teritoriu imens,…

- ALEGERI SUA 2020. Donald Trump și Joe Biden se infrunta in aceasta noapte in alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii. Donald Trump, 74 de ani, președintele in funcție, candideaza din partea Partidului Republican. Este secondat de vicepreședintele Mike Pence, 61 de ani, fost guvernator…