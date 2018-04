Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Marea Britanie pare sa fi descoperit secretul tineretii vesnice. La 54 de ani arata cu 30 de ani mai tânara, datorita unor obiceiuri sanatoase care pot fi usor adoptate de oricine. Pamela are o dieta bazata pe vegetale si proteine sanatoase provenite din peste, precum…

- Marcel Toader nu inceteaza sa ne uimeasca! Dupa ce si-a gasit linistea de o noua femeie, fostul rugbyst a trecut la urmatorul pas. Acesta vrea sa se mentina intr-o forma cat mai buna si, din cate se pare, a descoperit solutia ideala pentru a reusi acest lucru.

- Și-au lasat cei trei copii in grija bonelor și au petrecut o seara in oraș, alaturi de prieteni și colegi din industria muzicala. Be a fost din nou in centrul atenției grație un outfit extrem de stylish și inspirat! foto: Instagram Be și Jay Z, alaturi de sarbatoritul serii, Big Sean Daca nu ea, atunci…

- O femeie intr-o lume a focului și a armelor-mastodont, lume ce apartinea exclusiv barbatilor, este, pentru multi dintre noi, un lucru straniu. Ca sa rezisti acolo iti trebuie un curaj nebunesc, apoi incredere, calm si, peste toate, o minte mai ascutita ca briciul. Sunetul greoi-ascutit al unei sirene…

- Norocul nu a fost de partea Daianei și a lui Bogdan, aseara, la “Guess My Age – Ghicește varsta”, caci doi tineri din Tg. Jiu au pierdut toți cei 100.000 puși in joc la aceasta ediție a show-ului prezentat de Dan Negru, la Antena 1.

- Norocul nu a fost de partea Daianei si a lui Bogdan, aseara, la “Guess My Age – Ghiceste varsta”, caci doi tineri din Tg. Jiu au pierdut toti cei 100.000 pusi in joc la aceasta editie a show-ului prezentat de Dan Negru, la Antena 1.

- RETETE DE POST. Checul de post este foarte usor de preparat, nu necesita foarte multe ingrediente si va fi cu siguranta o surpriza placuta pentru cei dragi. Nu necesita preparative speciale si nici o experienta foarte mare în bucatarie.