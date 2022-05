Stiri pe aceeasi tema

- Un magazin de lux Chanel din Paris a fost joi tinta unui jaf armat, care nu s-a soldat cu raniti, dar conform surselor din ancheta hotii au reusit sa sustraga bunuri in valoare de milioane de euro, transmite agentia EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Politistii au fost sesizati sambata despre disparitia bancomatului de cryptomonede. ”Astazi, 9 aprilie, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, la data de 8 aprilie a.c., in jurul orei 21:00, din incinta unui complex comercial din Timisoara, a fost sustras un bancomat de cryptomonede”,…

- Polițiștii lugojeni au dat de urma hoților care, in noaptea de 20/21 martie, au dat o spargere in Piața agroalimentara “Timișul” din Lugoj, de unde au furat mai multe articole de imbracaminte și incalțaminte, precum și scule electrice. Cei doi barbați, in varsta de 25 și 30 de…

- Trei barbați care au furat din casele unor oameni care locuiesc in Recaș și Liebling au fost prinși de polițiști. Hoții au ajuns in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Polițiștii din Recas au reținut doi barbati, de 28 si 37 de ani, care in…

- Urmarire ca in filme pe strazile din Craiova in noaptea de vineri spre sambata. Un șofer a intrat in vizorul polițiștilor pentru ca a ocolit filtrul de poliție de pe strada Severinului. Șoferul a demarat in tromba cand a vazut ca polițiștii au inceput sa il urmareasca. Șoferul și-a abandonat mașina,…

- Polițiștii lugojeni efectueaza cercetari fața de un barbat, in varsta de 43 de ani, banuit de savarșirea mai multor infracțiuni. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Sambata, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Lugoj,…

- Pe 15 martie, polițiștii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Domnești, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Curtea de Argeș, au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunilor de talharie calificata, ultraj, taiere ilegala de arbori și furt de…