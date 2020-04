Izolarea la domiciliu, în condițiile unei proaste calitatăți a locuirii, exagerbează tensiunile emotionale ​​​Doua episoade. Primul, e legat de un fost coleg de liceu, medic în România, care a preferat sa emigreze și locuiește acum undeva lânga Paris, într-o comuna cu vreo 2000 de locuitori. Anul trecut, i-am facut o vizita. Omul m-a luat de la aeroport și, aflând ca sunt obosit, a pornit din mașina apa calda din baia de acasa, sa se umple cada pe când ajungeam la el. Casa era construita în 2011, avea 7 camere plus o curte uriașa și, fara sa vreau, am facut involuntar o comparație cu apartamentul meu de doua camere din Berceni. Al doilea episod e legat de o… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

