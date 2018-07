Ivanka Trump închide brandul său de modă care îi poartă numele Informatia vine la mai putin de doua saptamani dupa ce Hudson’s Bay Company a anuntat ca va elimina brandul atat online cat si din magazinele sale, din cauza problemelor legate de performanta.



Ivanka Trump s-a retras din companie in urma cu un an, atunci cand s-a mutat la Washigton D.C. pentru a fi consilier la Casa Alba.



”Dupa 17 luni la Washington, nu stiu cand sau daca voi reveni vreodata la aceasta afacere, dar stiu ca ca atentia mea in viitorul previzibil se va concentra pe ceea ce fac aici, la Washington. Asa ca luarea acestei decizii este corecta pentru echipa si partenerii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

