Iulian Cristian Bosoancă a fost ales preşedinte al Consiliului de Administraţie Electrica ”Societatea energetica Electrica informeaza ca, in data de 17 iulie 2020, Valentin Radu a renuntat la functia de presedinte al Consiliului de Administratie al companiei, pe care o detinea din decembrie 2018. Valentin Radu va continua sa isi desfasoare activitatea ca membru al Consiliului de Administratie al Electrica”, arata compania intr-un comunicat. In cadrul sedintei Consiliului de Administratie, Iulian Cristian Bosoanca a fost ales in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Electrica, incepand cu data de 18 iulie 2020 si pana la data de 31 decembrie 2020. Nascut in anul 1976,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

