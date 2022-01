Stiri pe aceeasi tema

- Un ofiter de politie chemat la locul unei crime a descoperit ca victima era chiar fiul sau. Tragedia a avut loc, duminica, la cateva strazi distanta de sectia de politie din orasul Hazlehurst. Un ofiter de politie chemat la locul unei crime a descoperit ca victima era chiar fiul sau. Tragedia a avut…

- Anul 2021 a fost marcat de mai multe incendii devastatoare in judetul Constanta. Mai multe persoane si au pierdut viata in urma acestora si zeci de familii si au pierdut toate bunurile. Printre incendiile devastatoare ce au avut loc anul acesta in judetul Constanta se afla explozia violenta de la Rafinaria…

- SPYNEWS prezinta documente exclusive din dosarul torționarilor de la Secția 16, care au rapit și torturat doi oameni, iar pe unul dintre ei liderul gaștii, Viorel Șeicaru, a urinat, ca sa il umileasca in stil mafiot.

- Accident de munca mortal in portul Constanța. Un barbat, de 63 de ani, și-a pierdut viața dupa ce un palet incarcat cu o tona de lemne s-a prabușit peste el, informeaza TVR . Victima era sofer și se afla langa camion cand incarcatura a cazut și l-a lovit in cap. Tragedia a avut loc in incinta unei societați…

- What’s up pare ca a trecut peste desparțirea de Alice Badea, iar acum are o noua iubita. Artistul a fost surprins alaturi de noua sa cucerire și erau extrem de apropiați. Dupa divorțul de Simina, What’s up și-a gasit fericirea langa Alice Badea. Aceștia au avut o relație discreta, dar și tumultuoasa…

- Malala Yousafzai, caștigatoarea Premiului Nobel pentru Pace in 2014, s-a casatorit. Ea a avut o nunta islamica, numita nikkah, care a avut loc in Marea Britanie, Birmingham. Aceasta nu a vrut sa ofere mai multe detalii despre Asser Malik, soțul ei, dar fanii considera ca este directorul general al Centrului…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui inculpat, administrator al unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunilor de: participatie improprie, la infractiunea de folosirea…