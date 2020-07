Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii turneului WTA de la Palermo, care va incepe pe 3 august si va consemna reluarea circuitului profesionist feminin de tenis, au anuntat, vineri, ca au cerut o derogare de la obligatia carantinei instituite pentru persoanele care vin din Romania si care ar putea-o impiedica

- Simona Halep revine in competițiile WTA la inceputul lunii august, cand va participa la turneul de la Palermo. Sunt deja cinci luni de la ultima partida oficiala, pauza provocata de pandemia de coronavirus. Ultimul turneu la care a participat fostul lider mondial este cel de la Dubai, acolo unde reușea…

- WTA a adaugat, joi, doua turnee de categoria WTA International in calendarul provizoriu pe 2020, care include 21 de competitii, scrie news.ro.Circuitul se va relua in 3 august, cu turneul de la Palermo. Au fost introduse in calendar turneele Praga Open si un turneu la Lexington, care…