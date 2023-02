Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul croat de tenis Borna Coric (23 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat joi in sferturile de finala ale turneului ATP 250 de la Montpellier (Franta), dotat cu premii totale de 562.815 euro, dupa ce a dispus in optimi in doua seturi, 6-3, 7-5, de francezul Arthur Rinderknech (68 ATP), informeaza…

- Jucatorul kazah de tenis Alexander Bublik a "reusit" performanta de a distruge trei rachete in 26 de secunde, la un meci de la turneul de la Montpellier, potrivit news.ro.In tie-breakul setului 3, cand era condus cu 6-0, Bublik a dat de pamant de 13 ori in 26 de secunde cu 3 rachete. Fii la…

- Echipa franceza PSG a invins miercuri, in deplasare, formatia Montpellier, scor 3-1, intr-un meci in care s-au accidentat Mbappe si Sergio Ramos, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Tenismanul roman Nicholas David Ionel a castigat turneul ITF de la Jakarta, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, duminica, dupa ce l-a invins in finala pe al patrulea favorit, Sidharth Rawat, cu 4-6, 6-1, 7-6 (11/9), potrivit Agerpres.Ionel (20 ani, 228 ATP), principalul favorit, a obtinut victoria…

- Tenismanul sarb Novak Djokovici, care a jucat cu un bandaj la glezna stanga, s-a calificat, sambata, in optimile de finala ale turneului Australian Open, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Echipa Inter Milano a invins, miercuri, in Arabia Saudita, formatia AC Milan, scor 3-0, in Supercupa Italiei. Inter a castigat trofeul pentru a saptea oara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Statele Unite au castigat prima editie a United Cup, competitie mixta de tenis pe echipe, duminica, la Sydney, invingand Italia in finala, gratie succesului lui Taylor Fritz in fata lui Matteo Berrettini, scor 7-6 (7/4), 7-6. (8/6). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Tenismanul roman Filip Cristian Jianu a castigat turneul ITF de la Antalya, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa ce l-a invins in finala, duminica, pe muntenegreanul Rrezart Cungu in doua seturi, cu 6-2, 6-4. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…