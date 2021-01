Stiri pe aceeasi tema

- Italia intentioneaza sa intreprinda „in urmatoarele zile” actiuni in justitie impotriva Pfizer, din cauza intarzierilor in livrarile de doze din vaccinul sau anti-COVID, a anuntat marti seara seful celulei de criza pentru pandemie, Domenico Arcuri, informeaza AFP.

- Autoritatile italiene au aprobat miercuri planul national de vaccinare in masa impotriva COVID-19, iar daca totul se va desfasura conform previziunilor, primele doze le vor fi administrate cetatenilor imediat dupa Craciun, a anuntat comisarul extraordinar pentru urgenta coronavirusului, Domenico Arcuri,…